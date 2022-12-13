В Петербурге открылась экспозиция с подписями известных личностей

Посетители могут ознакомиться с документами, подписанными рукой Микеланджело, Бенджамина Франклина, Джузеппе Гарибальди, Наполеона Бонапарта, Исаака Ньютона и другими.

В петербургском институте истории РАН представили экспозицию, собравшую в себя подлинники документов с личными подписями известных мировых деятелей культуры, политики и искусства. Посетители могут ознакомиться с бумагами, подписанными рукой Микеланджело, Бенджамина Франклина, Джузеппе Гарибальди, Наполеона Бонапарта, Исаака Ньютона и другими. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Документы к выставке в пространстве "Палеографический кабинет академика Николая Петровича Лихачева" собраны русским историком, библиофилом и коллекционером памятников письменности Николаем Лихачевым. Представленные экспонаты легли в основу фондов Института истории РАН.

Наиболее интересным образцом, представленным на выставке, стала личная печать князя Валахии Влада II Дракула, который жил в первой половине XV века. Он считается отцом "главного вампира" всех времен и отличался жесткой манерой правления.

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Фото: Pxhere