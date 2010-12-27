В Петербурге осудили троих наркодилеров, которые привезли наркотики из Болгарии

Преступники развернули свою деятельность летом 2018 года.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех преступников, которые занимались сбытом наркотиков. Злоумышленников задержали с поличным, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что в период с 12 августа 2018 по 20 августа 2018 один из фигурантов дела, Валчанов, находился в Болгарии и придумал план, как переправить наркотики в Петербург. Мужчина вступил в сговор с Лазаровым, Танковым и другими неустановленными лицами.

Двое обвиняемых 23 августа 2018 прилетели в Петербург из Болгарии транзитом через Германию. Им сообщили о наличии кокаина в квартире на Съезжинской улице, 27. Спустя неделю в город на Неве прибыл Валчанов. Все вместе они оказались в квартире по указанному адресу, в которой и разместили 40 брикетов с наркотиками в чемодане. После этого участники группы вызвали такси для перевозки запрещенного вещества на Кременчугскую улицу, но были задержаны.

Валчанов и Лазаров получил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а а Танков - 12 лет в ИК строгого режима.

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