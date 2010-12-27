  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге осудили троих наркодилеров, которые привезли наркотики из Болгарии
Сегодня, 19:38
42
nadezhda_sib

В Петербурге осудили троих наркодилеров, которые привезли наркотики из Болгарии

0 0

Преступники развернули свою деятельность летом 2018 года.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех преступников, которые занимались сбытом наркотиков. Злоумышленников задержали с поличным, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что в период с 12 августа 2018 по 20 августа 2018 один из фигурантов дела, Валчанов, находился в Болгарии и придумал план, как переправить наркотики в Петербург. Мужчина вступил в сговор с Лазаровым, Танковым и другими неустановленными лицами. 

Двое обвиняемых 23 августа 2018 прилетели в Петербург из Болгарии транзитом через Германию. Им сообщили о наличии кокаина в квартире на Съезжинской улице, 27. Спустя неделю в город на Неве прибыл Валчанов. Все вместе они оказались в квартире по указанному адресу, в которой и разместили 40 брикетов с наркотиками в чемодане. После этого участники группы вызвали такси для перевозки запрещенного вещества на Кременчугскую улицу, но были задержаны. 

Валчанов и Лазаров получил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а а Танков - 12 лет в ИК строгого режима. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что экс-главе Ростехнадзора снова продлили домашний арест. 

Фото: pixabay.com 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии