Мужчины устроили фиктивную проверку на наличие среди сотрудников компьютерной организации нелегальных мигрантов.

Во вторник, 23 октября, стало известно, что в Петербурге осудили трех экс-полицейских, которые устроили беспредел. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

Как оказалось, в 2014 году Игорь Герасимов, Дмитрий Фалин и Александр Зима вступили в сговор и начали мешать работе ООО "ЭГК Мастер". Полицейские устроили фиктивную проверку на наличие среди сотрудников компьютерной организации нелегальных мигрантов.Далее сотрудники правоохранительных органов забрали всю технику, а затем предложили вернуть компьютеры, если рукводство фирмы отдаст им 400 тысяч рублей.

Помимо этого, три слуги закона пригрозили "ЭГК Мастер" новыми проблемами. Также они забрали паспорта у 6-ти сотрудников, которые являлись иностранными гражданами. После небольшой проверки мужчины все же вернули документы владельцам.

Суд назначил наказание:Герасимову в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 2 года. Фалину в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Зиме в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года говорится в сообщении

Фигуранты вину не признали, просили суд их оправдать.

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