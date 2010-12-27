Его приговорили к 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

Во вторник, 22 октября, в Петербурге осудили мотоциклиста, который бросил свою подругу умирать. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Петербурга.

Заседание состоялось в Кировском районном суде. Мужчина признал свою вину. Согласно данным следствия, мужчина был пьян, нарушил правила ПДД, а затем скрылся. Инцидент произошел 8 октября на проспекте Стачек.

Подсудимого приговорили к 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

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