  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге осудили мотоциклиста, который бросил свою подругу умирать
Сегодня, 18:13
50
IRINA_CHALKINA

В Петербурге осудили мотоциклиста, который бросил свою подругу умирать

0 0

Его приговорили к 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

Во вторник, 22 октября, в Петербурге осудили мотоциклиста, который бросил свою подругу умирать. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Петербурга.

Заседание состоялось в Кировском районном суде. Мужчина признал свою вину. Согласно данным следствия, мужчина был пьян, нарушил правила ПДД, а затем скрылся. Инцидент произошел 8 октября на проспекте Стачек.

Подсудимого приговорили к 4,5 года в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти начался суд по делу об изнасилование 5-летней девочки.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии