В Петербурге осудили 13 человек за побеги из воинских частей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес десять приговоров контрактникам, которые самовольно покинули часть.

С сентября прошлого года суды Петербурга вынесли 13 приговором военнослужащим, которые уклонились от военной службы в зоне СВО в период мобилизации. Об этом 31 марта рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес десять приговоров контрактникам, которые самовольно покинули часть. Шестерых уклонистов отправили в колонию общего режима на сроки от 5 до 5,5 лет. Один мужчина получил полтора года, и ещё двое — по году лишения свободы. Еще двое вину не признали. Они заявили, что не могут отправиться в зону СВО по состоянию здоровья, один приговор обжалован.

Также 224-й гарнизонный военный суд вынес три приговора. Так, пять лет колонии дали покинувшему часть в октябре, свою вину мужчина признал. Условным сроком отделался петербуржец, ушедший из части в октябре, но вернувшийся спустя четыре дня — он получил два года условно с испытательным сроком на один год. Также условный срок на 5 лет 1 месяц получил представивший руководству фальшивый листок нетрудоспособности.

Ранее суд вынес приговор петербургскому анестезиологу после смерти пятилетней девочки во время операции. Врача признали виновной в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью 2 года.

Фото: Piter.tv

