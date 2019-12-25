В Петербурге работодатели готовы платить рабочим более 160 тысяч рублей

Зарплатные предложения для машинистов в Петербурге выросли на 30 % за год.

Бетонщики, арматурщики и каменщики стали лидерами рейтинга профессий с самыми высокими медианными предлагаемыми зарплатами в Петербурге в сентябре 2026 года. По данным аналитиков hh.ru, работодатели готовы платить специалистам этих направлений 163,8 тыс. руб. в месяц.

Второе место заняли сварщики и машинисты. Для них медианная предлагаемая зарплата составила 150,3 тыс. руб. Монтажникам предлагали 149,8 тыс. руб., автослесарям и автомеханикам — 148,2 тыс. руб., водителям и экспедиторам — 127,1 тыс. руб.

В список высокооплачиваемых профессий также вошли сервисные инженеры и инженеры-механики с зарплатными предложениями на уровне 122,7 тыс. руб. Операторам станков с числовым программным управлением (ЧПУ) работодатели предлагали в среднем 120,6 тыс. руб. в месяц.

За год сильнее всего выросли зарплатные предложения для машинистов — на 30 %. Для монтажников рост составил 24 %, для сварщиков — 15 %, а для сервисных инженеров и инженеров-механиков — 11 %.

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Фото: Piter.tv