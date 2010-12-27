В Петербурге на мигранта упало металлическое ограждение

Пострадавший получил серьезные травмы.

Гражданин Таджикистан получил серьезные травмы после посещения Единого центра документов, расположенного на улице Красного Текстильщика. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, утром 8 сентября на 53-летнего мужчину возле входа в Центр упало металлическое ограждение. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Там у него диагностировали травму пояснично-грудного отдела позвоночника, закрытую травму груди, перелом двух ребер, закрытый переломом левой голени, закрытую травму живота. По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.

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