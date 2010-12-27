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В Петербурге на мигранта упало металлическое ограждение
Сегодня, 12:51
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Rybka123
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В Петербурге на мигранта упало металлическое ограждение

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Пострадавший получил серьезные травмы.

Гражданин Таджикистан получил серьезные травмы после посещения Единого центра документов, расположенного на улице Красного Текстильщика. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, утром 8 сентября на 53-летнего мужчину возле входа в Центр упало металлическое ограждение. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Там у него диагностировали травму пояснично-грудного отдела позвоночника, закрытую травму груди, перелом двух ребер, закрытый переломом левой голени, закрытую травму живота. По факту происшествия правоохранительные органы начали проверку.

Ранее на Piter.TV:  В Купчино нашли труп мужчины возле электрощитка

Фото: pixabay.com

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Теги: мигрант , санкт-петербург , упало ограждение
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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