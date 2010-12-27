В Купчино нашли труп мужчины возле электрощитка

Причины смерти уточняются.

Накануне, 7 сентября, во Фрунзенском районе нашли труп петербуржца у электрощитка. Об этом сообщает "Фонтанкаю.ру".

Как стало известно, полиция получила сообщение о том, что у дома номер 95 на улице Будапештской обнаружено тело неизвестного мужчины. Пострадавший лежал возле электрощитовой. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, поэтому установить - погиб он от удара тока или нет, предстоит судмедэкпсертам.

Ранее мы рассказали, что в реанимацию одной из петербургских больниц попал мужчина с серьезными травмами лица, которые он получил в результате взрыва пиротехнки.

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