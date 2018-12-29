В Петербурге ограничат въезд в центр ради экологии

Пока не решено, какие ограничения будут введены в Северной столице.

В Петербурге и в Москве ограничат въезд в центр ради экологии. Об этом сообщает издание 78.ru.

Проведенные НИИАТ (Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта) расчеты по Москве показывают, что при ограничении въезда в пределах Садового кольца транспортных средств ниже экологического класса "Евро-3" снижение выбросов СО₂ может составить порядка 105 тысяч тонн в год, или около 17%. При ограничении въезда в эту зону также транспортных средств экологического класса "Евро-4" выбросы СО₂ сократятся на 38% Совет при президенте РФ по правам человека

Для этого будет разработана "дорожная карта" с указанием зон, в которых необходимо ограничить въезд машин в зависимости от их экологического класса.

Напомним, что в России разрешены автомобили, которые соответствуют классу "Евро-5". Автомобили более низкого класса запрещены с 2014 года.

В данный момент в городе на Неве еще не решено, какие ограничения будут введены.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге до весны ограничат движение на Пулковском шоссе

Фото:Piter.TV