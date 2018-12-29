В Петербурге до весны ограничат движение на Пулковском шоссе

Кроме того, до октября 2021 года дорожные работы затруднят проезд на Миргородской улице на участке от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова.

Во вторник, 29 января, стало известно о предстоящих ограничениях на дорогах Петербурга. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Так, с 1 февраля по 2 марта будет перекрыто движение на Пулковском шоссе у Кокколевской улицы. Также движение будет затруднено на участке от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова.

Кроме того, на 8-й линии Васильевского острова продлевают ограничения, которые связаны с производством земляных, строительных и ремонтных работ.

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