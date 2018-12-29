В Петербурге фиолетовую ветку метро достроят к сентябрю 2019 года

Смольный на этой неделе объявит конкурсы по поиску подрядчиков для завершения строительства.

Во вторник, 29 января, стало известно о том, что фиолетовую ветку метро достроят к сентябрю 2019 года. Об этом сообщил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Так, речь идет о таких станциях, как "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары".

Известно, что уже на этой неделе в Смольном объявят конкурс подрядчиков, которые продолжат строительство Фрунзенского радиуса. Стоит отметить, что работы будут вестись при участии специалистов "Метростроя".

Напомним, что ранее Смольный заявлял, что компания ОАО "Метрострой" больше не будет заниматься строительством петербургского метро. Смольный расторгает контракты с организацией.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный намерен законсервировать строящиеся станции петербургского метро

Фото:piter.tv