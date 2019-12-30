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В Петербурге ограничат движение на Пулковском шоссе
Сегодня, 22:05
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nadezhda_sib

В Петербурге ограничат движение на Пулковском шоссе

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Ограничения будут действовать несколько месяцев.

В Московском районе ограничат движение транспорта из-за работ по созданию Среднерогатской улицы. Об этом 30 января сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

В период с 1 февраля по 15 апреля будет закрыт внутридворовой проезд от Пулковского шоссе до дома №36 корпус 5. В комитете предупредили, что сроки могут корректироваться. Работы выполнит АО "Трест". 

На данный момент занимается устройством ливневой канализации в районе Среднерогатской улицы, а также переносом инженерных сетей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга. 

Фото: Piter.TV, пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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