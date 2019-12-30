В Петербурге ограничат движение на Пулковском шоссе

Ограничения будут действовать несколько месяцев.

В Московском районе ограничат движение транспорта из-за работ по созданию Среднерогатской улицы. Об этом 30 января сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В период с 1 февраля по 15 апреля будет закрыт внутридворовой проезд от Пулковского шоссе до дома №36 корпус 5. В комитете предупредили, что сроки могут корректироваться. Работы выполнит АО "Трест".

На данный момент занимается устройством ливневой канализации в районе Среднерогатской улицы, а также переносом инженерных сетей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что теплоэнергетики нашли больше тысячи нарушений в подвалах Петербурга.

Фото: Piter.TV, пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры