В Петербурге офисы класса А подорожали на треть за полгода

Средняя стоимость качественных офисных помещений в Петербурге за шесть месяцев выросла до 400 тысяч рублей за квадратный метр. Аналитики связывают рост цен с ограниченным предложением на рынке.

В Петербурге за первое полугодие 2026 года значительно выросли цены на качественные офисные помещения. По данным аналитиков, средняя стоимость продажи офисов класса А увеличилась примерно на треть.

По итогам июня средняя запрашиваемая цена составила 400 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения: в конце 2025 года показатель был заметно ниже, что позволило покупателям приобретать большие площади при аналогичном бюджете.

Эксперты отмечают, что рост стоимости напрямую влияет на доступность коммерческой недвижимости. Если еще полгода назад при бюджете в 100 миллионов рублей можно было приобрести около 333 квадратных метров офисных площадей высокого класса, то теперь — примерно 250 квадратных метров.

Одной из причин подорожания специалисты называют ограниченное предложение на рынке. В конце прошлого года офис площадью от 100 до 150 квадратных метров в бизнес-центре класса А стоил порядка 30–45 миллионов рублей, тогда как сейчас стоимость аналогичных объектов выросла до 40–60 миллионов.

Рост цен наблюдается и в Москве, однако темпы там оказались ниже. За полгода средняя стоимость продажи качественных офисов в столице увеличилась на 15% и достигла 520 тысяч рублей за квадратный метр с учетом НДС. Стоимость офисов аналогичной площади в московских бизнес-центрах класса А также заметно выросла.

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