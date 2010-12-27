В Петербурге почти на 20% выросла стоимость однушек

С начала этого года приобрести квартиру в Петербурге можно за 4,8 млн.

В 2019 году цены на однокомнатные квартиры в Петербурге выросли почти на 20%. Об этом свидетельствует отчет сайта Domofond.ru.

Согласно данным сервиса стоимость жилплощади в Северной Столице в прошлом году в среднем составляло 4,1 млн. С начала этого года приобрести квартиру в Петербурге можно за 4,8 млн. Тенденция роста также наблюдается и в ряже других городов России. С таблицей роста можно ознакомиться ниже.

Ранее Piter.TV писал о том, что петербуржцы побили рекорд по покупке недвижимости. По данным ведомства за первые два месяца 2019 года в Северной столицы дольщики приобрели более 15 тысяч "первичек", что на 3 тысячи превышает объем московских продаж.

Фото: скриншот, Piter.TV