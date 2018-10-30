Петербуржцы побили рекорд по покупке недвижимости

Эксперты предполагают, что в дальнейшем подобный рост вряд ли повторится, в связи с дрожанием ипотеки, ростом НДС и другими экономическими условиями.

За период с января по февраль нового года рынок недвижимости в Санкт-Петербурге вырос на рекордные 24%, сообщает порта NSP со ссылкой на Росреестр.

По данным ведомства за первые два месяца 2019 года в Северной столицы дольщики приобрели более 15 тысяч "первичек", что на 3 тысячи превышает объем московских продаж. В январе дольщики заключили 6701 договор с застройщиками, в феврале — 8480.

В Ленобласти объем продаж также увеличился. В январе-феврале жители регионов скупили 6719 квартир, что на 17% больше показателей прошлого года.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем подобный рост вряд ли повторится, в связи с дрожанием ипотеки, ростом НДС и другими экономическими условиями.

Ранее на Piter.TV: За год в Петербурге построят 3,7 млн кв. м жилья

Фото: Piter.TV