В Петербурге объявили победителей всероссийской премии "Культура онлайн"

"Лучшим онлайн-проектом" признана российско-немецкая музыкальная онлайн-академия.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге подвели итоги всероссийской премии "Культура онлайн". Об этом сообщает ТАСС.

Так, "Лучшим онлайн-проектом" признали российско-немецкую музыкальную онлайн-академию. Также портал "Культура.рф" стал "Онлайн прорывом года". А среди лучших SMM-компанией стала школа популярного искусства Анастасии Подстригай.

Напомним, что соответствующая премия учреждена с целью поощрения учреждений культуры, активно внедряющих онлайн-технологии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул.

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