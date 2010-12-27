В Петербурге образовались "восьмибалльные" пробки

Больше всего времени в заторах водители могут провести в Центральном районе.

Вечером в Петербурге образовались серьезные пробки по всему городу. В 18 часов по данным сервиса "Яндекс. Карты" дорожно-транспортная ситуация в городе на Неве оценивается на 8 баллов.

Причиной серьезных заторов стали ДТП, ремонтные работы и плохие погодные условия. Особенно движение оказалось заблокировано в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах Северной столицы.

По прогнозам "Яндекс.Карт", пробки продержатся до 20 часов.

Такая же дорожно-транспортная ситуация в Петербурге наблюдалась во вторник, 1 октября.

Фото: "Яндекс.Карты"