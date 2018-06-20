В Петербурге ограбили трех финнов

Мужчины оценили ущерб в 150, 350 и 1000 евро.

Трехдневный тур по Петербургу закончился для трех друзей из Финляндии разочарованием. Накануне неизвестный проник в гостиничный номер иностранцев и украл оттуда все вещи и деньги. Об этом пишет "Фонтанка".

Похититель взломал дверь гостиничного номера и забрал все: рюкзаки, чемодан, туалетную воду, электробритву и деньги. Не побрезговал воришка и личными вещами финнов. Он забрал их документы, джинсы, футболки и ключи. Каждый из гостей оценил причиненный ущерб в 150, 350 и 1000 евро.

Об ограблении стало известно полиции. По факту случившегося ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Петербурге двое мужчин похитили человека из-за несуществующего долга.

Фото: Piter.TV