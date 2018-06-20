В Петербурге двое мужчин похитили человека из-за несуществующего долга

Грабители требовали от потерпевшего 30 тысяч рублей.

Днем 28 марта в Невском районе Петербурга двое грабителей напали на молодую пару, требуя вернуть несуществующий долг. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №67/2 на проспекте Большевиков. Когда парень вместе с девушкой возвращался из магазина, к нему подошли два незнакомца с предметом, похожим на пистолет, и потребовали вернуть долг в размере 30 тысяч рублей. 25-летняя девушка пыталась убежать, однако у нее ничего не получилось. Грабители сунули ее в машину и приказали "не рыпаться". Разговор за пределами автомобиля потерпевшая не слышала, однако понимала, что молодого человека нужно спасать.

Несмотря на оружие, девушка вылезла из машины и побежала до ближайшего отдела полиции. Тем временем, грабители скрутили парня, усадили его в салон Kia Rio и скрылись с места преступления. Автомобиль удалось обнаружить в Тосно, у дома № 4 по улице Стравинского. Нападавшие и их жертва были задержаны на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Оба подозреваемых находятся под стражей.

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Фото: Piter.TV