В Петербурге обновили приложение для парковок

В сообщении уточнили, что это обусловлено очередной модернизацией сервиса, которая производилась на прошлой неделе.

Стало известно, что автомобилистам необходимо обновить приложение "Парковки Санкт-Петербурга" для корректной работы. Об этом 19 апреля рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В сообщении уточнили, что это обусловлено очередной модернизацией сервиса, которая производилась на прошлой неделе. Так, в приложении теперь отображается информация об эвакуации транспортного средства и представлена инструкция по его возврату со штрафстоянки. Также изменено изображение парковочных мест и повышена стабильность работы сервиса.

Ранее треть территории Петербурга уже привели в порядок в ходе весеннего месячника благоустройства. С городских улиц и площадей уже вывезли более 2 300 тонн пыли и грязи.

Фото: Piter.tv

