Треть территории Петербурга уже привели в порядок в ходе весеннего месячника благоустройства

С городских улиц и площадей уже вывезли более 2 300 тонн пыли и грязи.

В Петербурге проходит традиционный весенний месячник благоустройства. Он завершится 29 апреля – в этот день пройдет акция "Добрый субботник". Об этом напомнили в Смольном.

С городских улиц и площадей уже вывезли более 2 300 тонн пыли и грязи. В сутки работают более 900 единиц техники и 1000 специалистов ручного труда. В рабочем режиме специалисты продолжают подметать и мыть улицы, обочины, парковки, заездные карманы.

Треть городской территории – более 76 млн м2 уже приведена в порядок. От мусора очищено 17 млн кв. метров улично-дорожной сети, почти столько же квадратных метров садов, парков и скверов, а также 42 млн м2 территорий, находящихся в ведении районных администраций и МСУ.



Администрации районов и органы местного самоуправления вывезли почти 5400 кубометров мусора, смета и листвы. Также были промыты 1036 фасадов многоквартирных домов. На территориях, подведомственных администрациям, отремонтировано оборудование 222 детских площадок.

Ленобласть также готовится к Всероссийскому субботнику.

Фото: Piter.tv (архив)