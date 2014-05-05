В Петербурге обновили чат-бот для поиска бесплатного Wi-Fi

Жители Петербурга смогут искать Wi-Fi точки по геолокации.

Жители Петербурга теперь могут быстрее находить ближайшие точки городской сети SPB_FREE. В обновленном чат-боте появилась возможность поиска доступа к интернету по геолокации.

В Петербурге обновили чат-бот "Бесплатный Wi-Fi Санкт-Петербург" в национальном мессенджере MAX. Сервис получил функцию поиска ближайших точек подключения к городской сети SPB_FREE с учетом местоположения пользователя. Для поиска доступных сетей необходимо открыть чат-бот, выбрать соответствующую функцию и отправить свою геолокацию. После этого на карте появятся точки доступа, расположенные в радиусе 10 км.

Сейчас в Петербурге работает более 1000 бесплатных Wi-Fi точек. Они размещены в многофункциональных центрах, парках, медицинских учреждениях и других общественных местах. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что обновленный сервис позволит горожанам быстрее находить стабильный доступ к интернету в городе.

Для подключения к сети SPB_FREE пользователям необходимо пройти авторизацию по номеру телефона или через учетную запись на "Госуслугах". Тем, кто ранее уже пользовался чат-ботом, разработчики рекомендуют перезапустить его для загрузки обновленной версии.

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Фото: pxhere