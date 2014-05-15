В Петербурге обнаружили редкий черный лишайник

Специалисты предполагают, что возращению лишайника поспособствовало снижение уровня атмосферного загрязнения или постепенное восстановление естественной динамики растительных сообществ.

На "Стрельнинском берегу" нашли редкий вид лишайника, который считали исчезнувшим с территории города. Об этом в среду, 1 июня, рассказали в комитете по природопользованию.

Специалисты нашли лептогиум насыщенный, его не встречали в черте города почти сто лет. В последний раз его зарегистрировали в 1927 году в Красносельском и Пушкинском районах. Лишайник занесен в Красную книгу.

У лептогиума насыщенного определенные индикаторные свойства: он особо чувствителен к любым изменениям в окружающей среде. Специалисты предполагают, что возращению лишайника поспособствовало снижение уровня атмосферного загрязнения или постепенное восстановление естественной динамики растительных сообществ на территории охраняемых природных территорий.

Этот лишайник предпочитает повышенную влажность и затенение. Он может селиться в широколиственных, смешанных и хвойно-мелколиственных лесах, в старых парках, на коре старых деревьев лиственных пород. В этом году специалисты нашли его на коре очень старого ствола ивы ломкой в заболоченных ивовых зарослях недалеко от морского побережья.

Ранее петербуржцев пригласили в Ботанический сад посмотреть на махровую сакуру. Деревья можно увидеть, купив билеты на фестиваль "Яблоневый цвет". Он пройдет на этих выходных, 28 и 29 мая.

Фото: комитет по природопользованию

