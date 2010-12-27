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В Петербурге гражданин Узбекистана насиловал несовершеннолетнюю падчерицу несколько лет
Сегодня, 14:06
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Shdaria
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В Петербурге гражданин Узбекистана насиловал несовершеннолетнюю падчерицу несколько лет

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В Петербурге задержан нелегал за изнасилование маленькой девочки, а также за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали 37-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в изнасиловании падчерицы.

Выяснилось, что подобный случай уже был зафиксирован. Впервые сексуальное насилие над ребенком произошел в 2008 году. На тот момент девочке было всего четыре года, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Установлено, что нелегал надругался над ней в квартире на Каменноостровском проспекту, а позже, после переезда, - на Съезжинской улице.

Недавно девочка приняла решение рассказать о произошедшем своей учительнице, после чего женщина незамедлительно обратилась в полицию. В настоящее время педофил задержан, в отношении него составлен протокол за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ.

Теги: насиловал падчерицу , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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