В Петербурге неизвестный "террорист" заминировал диспетчерскую экстренных служб

Неизвестный «заминировал» офис службы «112» в Петербурге

В Петербурге разыскивают очередного телефонного террориста. На этот раз мужчина решил не размениваться на мелочи и сразу заявить о том, что "заложил бомбу" в диспетчерскую службу единого экстренного номера "112".

Из-за поступившего сообщения о заминировании пришлось эвакуировать весь офис диспетчеров. Как сообщается, произошло это днем в среду, 30 августа 2017 года. Мужчина сообщил, что по адресу Киевская улица, 28, где расположен мониторинговый центр экстренной диспетчерской службы "112", произойдет взрыв.

После этого всех эвакуировали из здания, а сами помещения внимательно осмотрели. Надо ли говорить, что никакого взрывного устройства при обыске найдено не было.

Видео: архив