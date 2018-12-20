Неизвестный похитил из банкомата в Калининском районе более 100 тысяч рублей

По факту происшествия проводится проверка.

Неизвестный похитил из банкомата в Калининском районе больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, краже сотрудники полиции узнали от пожилого сотрудника банка. По его словам преступление случилось 1 января. Злоумышленник взломал платежный терминал и украл из него кассету с деньгами, в которой находились более 100 тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка.

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