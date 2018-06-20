В Петербурге неизвестные сообщили об угрозе взрыва на нескольких станциях метро

В настоящее время полицейские обследуют все станции.

В среду, 27 марта, в Петербурге неизвестные сообщили по телефону об угрозе взрыва на нескольких станциях метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, информация о минировании поступила сразу на несколько станций петербургской подземки. В данный момент сотрудники правоохранительных органов вместе с саперами обследуют вестибюли метрополитена.

В данный момент полицейские устанавливают личность звонивших.

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Фото:Piter.TV