Видео: в Апраксином переулке несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан 

В среду, 27 марта, на улице Апраксин переулк несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Мужчины повздорили в кафе с персоналом, возможно, не хотели платить, потом вышли на улицу и уже между собой начали "буянить"
сообщает корреспондент
На место драки выехало несколько нарядов полиции, которые с применением силы пытались угомонить граждан. В итоге участники потасовки были помещены в полицейскую "Газель" и увезены в участок.
Мобильный корреспондент Piter.TV опросил местных жителей и узнал, что в этом месте часто собираются люди в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Ранее мы сообщали о том, Что произошло в Петербурге 27 марта?
Видео:Piter.TV
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