Видео: в Апраксином переулке несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан 

По словам очевидцев, мужчины были "под чем-то".

В среду, 27 марта, на улице Апраксин переулк несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Мужчины повздорили в кафе с персоналом, возможно, не хотели платить, потом вышли на улицу и уже между собой начали "буянить" сообщает корреспондент

На место драки выехало несколько нарядов полиции, которые с применением силы пытались угомонить граждан. В итоге участники потасовки были помещены в полицейскую "Газель" и увезены в участок.

Мобильный корреспондент Piter.TV опросил местных жителей и узнал, что в этом месте часто собираются люди в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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Видео:Piter.TV