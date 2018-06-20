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Видео: в Апраксином переулке несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан 

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По словам очевидцев, мужчины были "под чем-то".

В среду, 27 марта, на улице Апраксин переулк несколько нарядов полиции пытались угомонить буйных горожан. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Мужчины повздорили в кафе с персоналом, возможно, не хотели платить, потом вышли на улицу и уже между собой начали "буянить"

сообщает корреспондент

На место драки выехало несколько нарядов полиции, которые с применением силы пытались угомонить граждан. В итоге участники потасовки были помещены в полицейскую "Газель" и увезены в участок. 

Мобильный корреспондент Piter.TV опросил местных жителей и узнал, что в этом месте часто собираются люди в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. 

Ранее мы сообщали о том,  Что произошло в Петербурге 27 марта?

Видео:Piter.TV

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Теги: драка апраксин переулок, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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