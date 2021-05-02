В Петербурге не состоится трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна на саммите СНГ

Не планируется и встреча российского президента с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

Организация трехсторонней встречи лидеров стран СНГ России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на саммите в Петербурге не планируется. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, трехсторонней встречи не будет, но "двухсторонние контакты, конечно, будут иметь место на полях этой неформальной встречи". Кроме этого, не планируется и встреча российского президента с главами Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.

Ранее Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ. Глава государства подчеркнул, что страны содружества связывает общая история.

Фото: kremlin.ru