Петербург занял второе место в рейтинге городов для бизнес-туристов

На первом месте оказалась Москва, на третьем - Иркутск.

Стало известно, 2 мая, что Петербург занял второе место в рейтинге городов, которые выбирают для бизнес-туризма. На первом месте оказалась Москва, на третьем - Иркутск. Об этом рассказал сервис "Аэроклуб" по результатам бронирования "командировочных" авиабилетов в первом квартале текущего года.

По данным сервиса, в командировки в Петербург отправилось 23% россиян, в Москву - 40%. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма, отмечает, что Петербург сохранил статус столицы встреч, конгрессов и центра международного делового туризма самого высокого уровня. Это произошло благодаря предпринятым усилиям в период пандемии коронавируса.

Ранее Piter.tv писал, что обсуждали губернатор Беглов и президент Путин на встрече в Константиновском дворце. Они говорили о том, как реализуются его наказы из Послания Федеральному собранию. С понедельника в городе возобновилась диспансеризация и профилактические осмотры. В этом году они положены 1,5 млн петербуржцев.

Фото: Piter.tv