В Петербурге назвали участников Книжного салона на Дворцовой площади

На мероприятии выступят известные писатели и ученые, включая Черниговскую, Прилепина и Донцову.

В Санкт-Петербурге объявили имена ключевых участников Книжного салона, который пройдет с 21 по 24 мая на Дворцовой площади. Список спикеров представил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Перед посетителями выступят Евгений Водолазкин, Захар Прилепин, Татьяна Черниговская, Дарья Донцова и Юрий Поляков.

Главной темой салона станет Год единства народов России. Это отразится как в оформлении площадок, так и в программе мероприятий.

Кроме того, в рамках события отметят несколько значимых литературных дат. В частности, запланированы мероприятия к 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина, 225-летию Владимира Даля и 135-летию Михаила Булгакова.

