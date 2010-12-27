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Стала известна дата старта проекта "Твой бюджет — 2020"
Сегодня, 19:56
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nadezhda_sib

Стала известна дата старта проекта "Твой бюджет — 2020"

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Для участия отберут шесть наиболее активных районов Петербурга.

Прием заявок на проект "Твой бюджет" стартует 17 января. В течение месяца горожане могут присылать свои предложения по развитию городской среды на официальный сайт проекта. 

Согласно правилам, участниками станут шесть районов Петербурга. Инициативы, связанные с развитием Василеостровского, Красногвардейского, Невского, Московского, Петроградского и Фрунзенского районов приниматься не будут, так как они стали победителями прошлого года. 

Прислать заявки до 15 февраля могут все жители города старше 18 лет, если они не являются представителями госвласти и местного самоуправления. 

Победители станут известны в июне 2020 года.

Проект "Твой бюджет" пройдет в Северной столице уже в пятый раз. Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Невском районе открыли инклюзивную детскую площадку. Инициатива выиграла в 2018 году. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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