В Петербурге назовут лауреатов театральной премии "Золотой софит"

Творческая команда Большого драматического театра им. Георгия Товстоногова отмечена наградой за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве "БДТ digital".

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Северной столице состоится церемония награждения лауреатов театральной премии Петербурга "Золотой софит".

Председатель номинационного совета премии народный артист России Николай Буров отметил, что имена лауреатов уже определены тайным голосованием. Однако их произнесут во время церемонии.

Стоит отметить, что в то же время есть вненоминационные награды, обладатели которых уже известны. Так, награды удостоился хореограф Борис Эйфман и профессор Людмила Ковалёва.

Также отмечена наградой за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве "БДТ digital" творческая команда Большого драматического театра им. Георгия Товстоногова.

Ранее мы сообщали о том, что ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью.

Фото:пресс-служба администрации Петербурга