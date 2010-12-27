Петербуржец разбился в собственном подъезде за несколько дней до юбилея

Местный житель упал в лестничный проем.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полиция устанавливает обстоятельства гибели местного жителя, которого нашли мертвым в собственном подъезде.

Известно, что тело 59-летнего мужчины обнаружили 25 марта в подъезде дома на Поэтическом бульваре. Эксперты сразу установили, что человек погиб в результате падения с высоты. Как выяснилось, он являлся жителем этого же подъезда. По предварительной версии, он упал в лестничный проем с 9-го этажа на 4-й.

В правоохранительных органах добавили, что дверь в его квартиру им никто не открыл. Уроженец Горьковской области не дожил до своего дня рождения четыре дня.

Ранее Piter.tv сообщал, что на станции "Гостиный двор" пенсионер упал на эскалаторе.