В Петербурге нашли картины, которые, предположительно, нарисовал лидер группы "Король и Шут"

Стоимость этих картин не называется.

"Арт-галерея на Кустодиева 17" стала обладателем трех картин покойного лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева. По крайней мере на этом настаивает продавец, имя которого остается неизвестным. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказали в галерее.

Мне предложили купить три картины Михаила Горшенева. Продавец объяснил, что ему работы передал музыкант Андрей Князев, который также был участником группы "Король и Шут". Я все же решила их выкупить. Ольга Самаркина, хозяйка галереи

Стоимость этих картин Ольга Самаркина не назвала, сославшись на коммерческую тайну.

Михаил Горшенев три года учился в Ленинградском реставрационном училище №61, поэтому хозяйка галереи допускает, что эти картины могут принадлежать ему. При этом экспертизу она еще не проводила и отметила, что не знает, как связаться с Андреем Князевым.

Хозяйка галереи добавила, что увидеть картины могут все желающие, придя в ее галерею.

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Фото: Арт-галерея на Кустодиева 17