Она будет наноситься из термопластичных и износостойких материалов.

В Петербурге нарисуют новую дорожную разметку за 775 млн рублей. Об этом информирует администрации города.

Смольный обновит дорожную разметку на почти 1,5 тыс. объектов. По словам парламентариев, большая часть будет наноситься из термопластичных и износостойких материалов.

Большая часть разметки — 94% от общего объёма — будет наноситься из термопластичных и износостойких материалов, что существенно больше, чем в прошлые годы. По оценкам специалистов, это более долговечный и надёжный материал сказано в сообщении

Напомним, что в этом году в городе на Неве появится дорожная разметка "вафельница". Эксперты полагают, что она поможет петербургским водителям лучше увидеть, где начинается и заканчивается перекресток.

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