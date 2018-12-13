Видео: в Московском районе столкнулись сразу 4 автомобиля

На месте собирается пробка.

В среду, 29 мая, в Московском районе столкнулись сразу 4 автомобиля. Видео с места аварии прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечение улицы проспекта Юрия Гагарина и Бассейной. О пострадавших пока никакой информации нет.

Два белых авто видны на видео, а другие два (Фольксваген и Форд) вылетели на встречку отметил корреспондент

Очевидцы отмечают, что ДТП мешает движению и из-за этого на месте собирается пробка. По словам автомобилистов, участники столкновения не сильно пострадали: у машин имеются небольшие царапины и сколы.

Причины массового столкновения выясняются. На месте работают соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что в Колпино на перекрестке столкнулись "Мерседес" и "Ниссан"

Видео:Piter.TV