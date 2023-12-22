В Петербурге наградили лучших медсестер и медбрата

Сегодня в больницах и поликлиниках города на Неве трудятся 43 тыс. медсестер.

В Государственной академической капелле Петербурга 13 мая состоялось торжественное собрание, посвященное Международному дню медицинской сестры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сегодня наш город чествует вас – лучших медсестер нашего города. В самом названии этой профессии заложено что-то безгранично доброе и родное. Сестра – это надежный друг и товарищ, который всегда поймет, поможет, успокоит объяснит и даст надежду. Губернатор Петербурга

Губернатор города вручил награды лучшим петербургским медсестрам и медбрату: надгрудные знаки "Отличник здравоохранения", почетные грамоты и благодарности градоначальника. От имени всех петербуржцев он особенно поблагодарил медработников, которые спасали людей в период пандемии коронавируса, работая в "красной зоне".

На данный момент в больницах и поликлиниках города на Неве трудятся 43 тыс. медсестер. За 5 последних лет Петербург на 74% нарастил прием в медицинские колледжи.

Ранее на Piter.TV: стали известны кандидаты на получение звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".

Фото: пресс-служба Смольного