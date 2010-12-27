Клиники оценивались по 22 медицинским направлениям.

В пятницу, в Петербурге наградили лучших медицинских специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.

Так, клиники оценивались по 22 медицинским направлениям. Кроме того, этот рейтинг составлялся по итогам опросов медиков Северной столицы.

Стоит отметить, что за 10 лет в число оцениваемых специализаций вошли такие области медицины, как диагностика и паллиативная помощь и сестринский уход.

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Фото:пресс-служба СЗГМУ им. И.И. Мечникова