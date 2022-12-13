В Петербурге начался капитальный ремонт Свердловской набережной

Специалисты установили, что 90% швов между гранитными плитами в подводной части набережной разрушены или имеют дефекты.

В Петербурге специалисты начали ремонтировать Свердловскую набережную. Ремонт пройдет на участке от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты установили, что 90% швов между гранитными плитами в подводной части набережной разрушены или имеют дефекты. Из-за этого вода легко проникает в берегоукрепительную стенку набережной, вымывая материал крепления плит и грунты засыпки.

Рабочие восстановят провалившийся асфальт, оборудуют лестницы для спуска маломобильных групп населения. На набережной высадят кустарники и деревья. Закончить ремонт набережной планируют до конца 2024 года.

Ранее участок набережной Обводного канала отремонтируют за 2,1 млрд рублей. Согласно проекту, специалистам нужно будет устроить железобетонную подпорную стенку на свайном основании. Также пройдёт реставрация металлического ограждения, каменной облицовки, тумб, карнизных плит.

Фото: пресс-служба Смольного

