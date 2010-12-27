В Петербурге начался фестиваль "Классика без границ"

С 4 февраля по 23 мая в Санкт-Петербурге пройдет третий по счету Международный музыкальный фестиваль "Классика без границ".
Специально для молодых музыкантов было приготовлено несколько площадок. Выступления пройдут в Софийском павильоне, Культурном центре Елены Образцовой, В Кафедральном соборе Петра и Павла, ДК имени Шелгунова и в Российской национальной библиотеке.
Напомним, фестиваль является продолжением онлайн-конкурса Nota Bene, который родился в Петербурге три года назад. Поучаствовать в нем вызвались более трех сот музыкантов из России, Украины, Белоруссии, Испании и Китая. Победителей выбирали 80 музыкантов со всего мира, которые согласились войти в состав жюри.
На первых двух фестивалях дети-лауреаты выступали на одной сцене вместе с членами жюри. В этом году, юные победители дадут сольные концерта отдельно от сольных концертов жюри.