В Петербурге начался фестиваль "Классика без границ"

В Петербург приедут юные лауреаты не только со всей Росссии, но и с других стран.

С 4 февраля по 23 мая в Санкт-Петербурге пройдет третий по счету Международный музыкальный фестиваль "Классика без границ".

Специально для молодых музыкантов было приготовлено несколько площадок. Выступления пройдут в Софийском павильоне, Культурном центре Елены Образцовой, В Кафедральном соборе Петра и Павла, ДК имени Шелгунова и в Российской национальной библиотеке.

Напомним, фестиваль является продолжением онлайн-конкурса Nota Bene, который родился в Петербурге три года назад. Поучаствовать в нем вызвались более трех сот музыкантов из России, Украины, Белоруссии, Испании и Китая. Победителей выбирали 80 музыкантов со всего мира, которые согласились войти в состав жюри.

На первых двух фестивалях дети-лауреаты выступали на одной сцене вместе с членами жюри. В этом году, юные победители дадут сольные концерта отдельно от сольных концертов жюри.