В Петербурге начальницу домуправления наказали за травму женщины из-за снега

Суд лишил права работать в ЖКХ руководителя после падения наледи с крыши.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал начальницу домоуправления № 10 ООО "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района" Любовь Юдину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствием установлено, что руководитель не организовала своевременную очистку кровли дома на Средней Подьяческой улице. В результате с крыши сорвался снег и наледь, которые упали на женщину. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Юдиной наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также ей запрещено работать в сфере управления многоквартирными домами в течение 7 месяцев.

Помимо этого, с ООО "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района" взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 50 тыс. руб.

Фото: Piter.TV