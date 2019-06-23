Видео: на акции движения "Весна" в Петербурге начались задержания

В числе задержанных оказался глава движения "Освободим Петербург" Вадим Казак, а также некий мужчина по имени Александр.

В Санкт-Петербурге на акции движения "Весна" начались задержания активистов. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV, находящийся в центре событий.

Так, в числе задержанных оказался глава движения "Освободим Петербург" Вадим Казак, а также некий мужчина по имени Александр.

Вадим Казак пришел на акцию в оковах, как у заключенных. Сотрудник Центра "Э" объяснил его задержание тем, что активисту плохо и ему нужна медицинская помощь. После этого Казака затолкали в автозак.

Видео: Piter.TV