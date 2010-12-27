Первые цветы в Петербурге высадили на Васильевском острове и Московском проспекте

В Петербурге начался сезон посадки декоративных цветов на улицах города.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга дал старт сезону высадки декоративных цветов на улицах Северной столицы. Сегодня, 26 апреля, садовники начали высаживать саженцы виолы в нескольких районах города. Сообщается, что первые клумбы появились на Московском проспекте, Стрелке Васильевского острова, проспекте Обуховской обороны и проспекте Непокоренных. Вслед за ними цветочное оформление появится и на других магистралях Санкт-Петербурга.

Всего Комитет по благоустройству планирует высадить более 8 000 000 саженцев. Для сравнения, в 2017 году Санкт-Петербург украшали около 6 500 000 цветов. Специальные клумбы будут оформлены к 9 мая и Дню города. При этом садовники жалуются, что их работу осложняет холодная весна 2018 года и угроза заморозков. Озеленителям приходится работать в усиленном режиме и перерабатывать сверх положенных смен. Благодаря их стараниям уже к началу лета петербургские цветники раскинутся на площади 140 тысяч кв. м.

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