В Петербурге начали работу интерактивные формы подачи заявлений на выплаты на детей

В прошлом году через региональный портал услуг на ежемесячные выплаты подали заявления 66 тысяч родителей.

Прием электронных заявлений по новой интерактивной форме на услугу "Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" стартовал в Северной столице, сообщил губернатор министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

На портале услуг желающим предоставлена вся информация об обновленном порядке назначения выплаты, а также есть возможность получить ответы на распространенные вопросы.

За прошлый год электронное заявление на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет оформили более 66 тысяч родителей, с 1 января 2021 года — 9827. Губернатор Петербурга Александр Беглов уверен, что у петербуржцев достаточно высокий уровень цифровой грамотности, что позволяет оказывать качественно оказывать электронные услуги. Многие горожане пользуются таким форматом и считаю

Ранее мы писали, что Беглов поздравил ректора ИТМО с юбилеем.

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