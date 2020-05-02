В Петербурге начали отключать архитектурно-художественную подсветку

Ограничения продолжат действовать до сентября.

С 1 мая в городе на Неве сократили время работы архитектурно-художественной подсветки на фасадах зданий и сооружений. Об этом ранее рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

По оценкам Правительства Санкт-Петербурга, подобные меры позволят сэкономить 13,6 млн рублей.

"Для оптимизации расходов бюджета Санкт-Петербурга до сентября 2020 года будет ограничен режим работы оборудования художественной подсветки. С 1 мая светильники на фасадах зданий, конструкциях инженерных сооружений, прожекторы подсветки будут включаться, согласно графику работы наружного освещения, и отключаться в 23:00 по московскому времени" Отметили представители комитета

Ограничения не затронут 28 мемориальных надписей и памятников, которые как и Вечный огонь не будут отключаться даже ночью. В их числе стела и надпись "Город-герой Ленинград", расположившиеся на площади Восстания, Блокадная подстанция на набережной Фонтанки и другие.

Освещение, которое является частью безопасной жизнедеятельности петербуржцев продолжит работать в обычном режиме.

Ранее мы писали, что монумент "Героическим защитникам Ленинграда" получит обновленную подсветку.

Видео: Piter.tv