В Петербурге началась акция "Собери ребенка в школу"

Акция помогает собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Уже скоро наступит осень, а с ней и новый учебный год. Значит, пора подготовить детей к школе. В Петербурге в общественных приемных Председателя "Единой России" Дмитрия Медведева началась акция "Собери ребенка в школу". Об этом сообщают российские СМИ.

В рамках акции, многодетным и малообеспеченным семьям помогают купить школьные принадлежности и форму для ребят. Также, теперь в рамках акции работают "горячие линии", куда можно позвонить и задать вопрос, связанный со школой.

Квалифицированные эксперты дадут ответ или рекомендации по решению возникшей проблемы. Галина Карелова, вице-спикер Совета Федерации

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов заверил, что в Северной столице эту акцию очень любят и ждут.

Мы уже сообщали, что в Петербурге 1 сентября откроются новые школы в пяти районах города.

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