В Петербурге 1 сентября откроются новые школы в пяти районах Петербурга

Большая часть школ города прошли проверку к первому учебному месяцу.

Управление Рособрнадзора сообщило о готовности местных средних образовательных учреждений к новому учебному сезону. К первому сентября на территории Северной столицы появится пять новых объектов, которые примут школьников.Там будут приняты 4,7 тысяч детей в Приморском, Невском, Петроградском, Калининском и Красносельском районах. Об этом сообщает "Мойка78".

Согласно данным проверок, более 95 процентов учреждений получили разрешающие акты проверки. В настоящее время под контролем надзорного ведомства находится 911 зданий. В 2018 году первоклассниками станут свыше 57 тысяч детей. В каждом из зданий была проведена модернизация материально-технической базы.

Фото: Pixabay.com