В Петербурге началась Международная математическая олимпиада среди школьников

В отечественную команду вошли два петербуржца - Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239.

В воскресенье, 18 июля, в РГПУ имени А.И. Герцена открылась 62-я Международная математическая олимпиада. Об этом сообщает ТАСС.

В отечественную команду вошли два петербуржца - Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239. Отмечается, что участников выбирали более чем из 200 победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по математике. Ребята готовились к соревнованию в течение года, под руководством учителя математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилла Сухова.

Как рассказал на открытии ректор РГПУ Сергей Богданов, в соревнованиях примут участие более 630 школьников из 109 стран мира. Он также подчеркнул, что РГПУ второй раз подряд будет принимать математическую олимпиаду. В этом году из-за эпидемиологической ситуации конкурсные состязания, как и в прошлом году, пройдут в дистанционном формате.

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