В Петербурге стартовала международная олимпиада курсантов военных вузов по информатике

В понедельник, 19 апреля, стартовала шестая международная олимпиада курсантов военных вузов по информатике, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
На этот раз IT-соревнование посвятили 30-летию Содружества Независимых Государств. Команда, которая лучше всех справится с испытанием, получит Кубок министерства обороны России.
Финальный этап олимпиады пройдет на базе Военной академии связи. Участие примут команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана.
Курсанты будут разрабатывать компьютерные программы боевого управления, используя прикладные программные продукты, а также решать комплексные задачи.
Россию представляют курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-космической академии имени Можайского.
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Фото: Pixabay
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