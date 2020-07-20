В Петербурге стартовала международная олимпиада курсантов военных вузов по информатике

Участие примут курсанты из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана.

В понедельник, 19 апреля, стартовала шестая международная олимпиада курсантов военных вузов по информатике, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

На этот раз IT-соревнование посвятили 30-летию Содружества Независимых Государств. Команда, которая лучше всех справится с испытанием, получит Кубок министерства обороны России.

Финальный этап олимпиады пройдет на базе Военной академии связи. Участие примут команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Таджикистана и Узбекистана.

Курсанты будут разрабатывать компьютерные программы боевого управления, используя прикладные программные продукты, а также решать комплексные задачи.

Россию представляют курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и Военно-космической академии имени Можайского.

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